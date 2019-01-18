2019-01-18T09:55:24+03:00
Происшествия

В Тамбове в результате ДТП в больницу доставили беременную женщину

Авария случилась на улице Чичерина
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

17 января в 14 часов 5 минут в Тамбове на улице Чичерина около дома №44 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», 20-летний парень, при совершении маневра разворота на нерегулируемом перекрестке, допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 33-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель «ВАЗа» получил закрытую черепно-мозговая травму и был осмотрен медиками на месте происшествия. Также в результате ДТП в акушерско-гинекологическое отделение городской больницы №3 была доставлена 29-летняя пассажирка «ВАЗа». Женщина, по предварительным данным, не пострадала, но находится на 9-м месяце беременности.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, какой станет набережная в Мичуринске
Житель Тамбовской области убил женщину, с которой прожил 13 лет
Тамбовчанин лишился 35 тысяч рублей, подав объявление о сдаче в аренду квартиры
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В Крещенскую ночь по Тамбову будут ходить автобусы
В Тамбове появятся два новых памятника
Два человека пострадали в пожаре на Мичуринской в Тамбове
Под Тамбовом в ДТП погиб водитель «Тойоты»
Пьяная тамбовчанка разбила нос полицейскому
На Тамбовщине ожидаются мокрый снег и морось
Тамбовчане споют о войне
Тамбовский травматолог-ортопед удостоен почетного звания «Заслуженный врач РФ»
Тамбовские больницы сэкономили на хлебе 200 тысяч рублей
Глава Никифоровского района, где произошел «тамбовский мусорный бунт», ушел со своего поста
Тамбовские полицейские изъяли из магазина 750 пачек контрафактных сигарет
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Тамбовских студенток приглашают на конкурс «Мисс ТГТУ»