В Тамбове в результате ДТП в больницу доставили беременную женщину

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-18T09:55:24+03:00

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17 января в 14 часов 5 минут в Тамбове на улице Чичерина около дома №44 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», 20-летний парень, при совершении маневра разворота на нерегулируемом перекрестке, допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 33-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель «ВАЗа» получил закрытую черепно-мозговая травму и был осмотрен медиками на месте происшествия. Также в результате ДТП в акушерско-гинекологическое отделение городской больницы №3 была доставлена 29-летняя пассажирка «ВАЗа». Женщина, по предварительным данным, не пострадала, но находится на 9-м месяце беременности.