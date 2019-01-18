Под Тамбовом в ДТП погиб водитель «Тойоты»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-18T09:25:05+03:00

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17 января в 10 часов 50 минут на 7 километре автодороги «Северный обход города Тамбова» проходящей по территории Тамбовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

- 69-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» по неустановленной причине допустил съезд с проезжей части в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на столб, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.