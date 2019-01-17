2019-01-17T17:58:42+03:00
Происшествия

Пьяная тамбовчанка разбила нос полицейскому

За свои действия девушка ответит перед судом
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, поздно вечером 25 августа 2018 года в дежурную часть полиции поступил звонок от жительницы многоквартирного жилого дома. Женщина сообщила, что из соседней квартиры доносятся громкие крики. Прибывшим по адресу стражам порядка дверь открыла пьяная девушка. Они предъявили ей служебное удостоверение и потребовали прекратить противоправные действия. Однако она отреагировала агрессивно, ударив одного из полицейских головой в переносицу, а также рукой по лицу.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

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