На Тамбовщине ожидаются мокрый снег и морось

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-17T17:41:17+03:00

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По информации Тамбовского ЦГМС, 18 января на территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси, а также гололедные отложения диаметром до 4 мм. Порывы ветра ночью могут достигать 19 м/с.

- С высокой долей вероятности такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, увеличением ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями в работе авиации на аэродромах базирования и вертолетных площадках, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Поэтому тамбовчанам следует быть особенно внимательным и осторожными, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия тамбовчане могут обратиться по номерам вызова экстренных служб: «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области 8 (4752) 72-99-50.