Тамбовчане споют о войне

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-17T17:23:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 500 талантливых тамбовчан ежегодно принимают участие в городском фестивале патриотической песни, который проводится в областном центре на протяжении многих лет. Это школьники, участники творческих детских и молодежных коллективов, студенты, а также работающая и творческая молодежь.

В этом году прием заявок продлится до 8 февраля. Его осуществляет отдел по работе с молодежью МАУ «Дом молодежи», расположенный по адресу: г.Тамбов, ул.Пензенская, д.62, кабинет №202, телефон: 49-26-34. На конкурс приглашаются жители в возрасте от 7 до 35 лет.

- В фестивале могут участвовать как индивидуальные исполнители, так и дуэты, трио, вокально-инструментальные ансамбли или хоры. К традиционной тематике фестиваля (песни военных лет, песни о Родине, о России, о Тамбове, авторские песни) в этом году добавится еще одна - русская народная песня. Это тематическое направление позволит возродить и раскрыть в городской молодежи культурные истоки и самобытность нашего народного творчества, - рассказывают организаторы.

Фестиваль ждет еще одно нововведение - категория, выдвинутая в рамках Года театра, «Инсценированная песня». Это своеобразный творческий микст вокального и театрального искусств. Жюри будет оценивать композиционное единство номера, который участники должны дополнить костюмами, реквизитом, декоративными элементами, художественными, литературными, театральными или танцевальными зарисовками, видеорядом и т.д.

Финал патриотического фестиваля состоится 28 февраля в Тамбовском молодежном театре.