2019-01-17T16:51:58+03:00
Общество

Тамбовский травматолог-ортопед удостоен почетного звания «Заслуженный врач РФ»

Соответствующий указ подписал президент
Ксения АЛЕШИНА
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Алексей Ненашев заведует травматолого-ортопедическим отделением Тамбовской областной больницы уже 11 летАлексей Ненашев заведует травматолого-ортопедическим отделением Тамбовской областной больницы уже 11 летФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В соответствии с указом президента России Владимира Путина, врачу-травматологу-ортопеду Тамбовской областной клинической больницы имени В.Д. Бабенко Алексею Ненашеву присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Свою трудовую деятельность Алексей Ненашев начинал с санитара ожогового отделения 2-й городской больницы Тамбова. Теперь он заведующий травматолого-ортопедическим отделением Тамбовской областной больницы. Эту должность он занимает уже 11 лет.

- Под руководством и при непосредственном участии Алексея Ненашева проводится более восьмидесяти видов травматологических и ортопедических операций. Врач выполняет сложнейшие операции по остеосинтезу диафиза и мыщелков бедра прямой, ангулярной и опорной пластиной, костей таза, надколенника, локтевого отростка, плечевой и лучевой кости. Владеет методиками установки эндопротезов тазобедренного сустава. С его участием установлено более 2400 эндопротезов. Внедрена и освоена методика эндопротезирования коленного сустава. Выполнено 118 оперативных вмешательств. Все это – высокотехнологичные виды медицинской помощи, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

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