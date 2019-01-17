Глава Никифоровского района, где произошел «тамбовский мусорный бунт», ушел со своего поста

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-17T15:29:56+03:00

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Жители Никифоровского района, которые ранее провели протестную акцию против размещения на своей территории огромного мусорного полигона, куда планировали свозить отходы со всей области, добились отставки руководителя района Александра Щербакова. По мнению людей, именно его позиция едва не привела территорию к экологической катастрофе.

- Александр Щербаков должен уйти, - уверены никифоровцы. - Мы не воспринимаем его больше руководителем района. Он дискредитировал себя полностью тем, что сделал из поселка областную помойку. Нам не нужен глава, который не умеет выстраивать диалог, который прячется от людей за закрытой дверью кабинета! Нам нужен работоспособный руководитель - эффективный менеджер и здравомыслящий человек.

17 января губернатор Тамбовской области Александр Никитин встретился с представителями инициативной группы Никифоровского района и сообщил им новость, после которой в зале, где проходило общение, раздались бурные аплодисменты.

- Муниципальное руководство нанесло непоправимый урон не только своему авторитету, - сказал на этой встрече Александр Валерьевич. - Это рикошетом отразилось и на мне! 15 января глава администрации Никифоровского района Александр Щербаков написал заявление об увольнении!

Кто может занять ставшее вакантным кресло руководителя Никифоровского района пока не сообщается.