Тамбовские полицейские изъяли из магазина 750 пачек контрафактных сигарет

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-17T14:08:29+03:00

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В Тамбове в одном из магазинов разливных напитков торговали контрафактной табачной продукцией. Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел было изъято 750 пачек сигарет, произведенных на территории республики ближнего зарубежья.

- Продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Аналогичный факт зарегистрирован в Мичуринске. В ходе проверки информации поступившей от жителей города, в торговой точки было изъято 398 пачек табачной продукции.