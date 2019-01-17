2019-01-17T12:17:47+03:00
Происшествия

Родственники погибшего тамбовчанина ищут очевидцев ДТП в Татаново

Требуются записи с видеорегистраторов
Ксения АЛЕШИНА
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Фура столкнулась с легковушкой: водитель иномарки погиб на местеФура столкнулась с легковушкой: водитель иномарки погиб на месте
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Авария, унесшая жизнь 23-летнего тамбовчанина, произошла 11 января в 15:24 на 20-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова», проходящей через улицу Ленина в районе дома № 166 села Татаново.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, на нерегулируемом перекрестке «МАЗ 64229» в составе полуприцепа «Тонар», под управлением 35-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «KIA Ceed», за рулем которого и находился парень. После столкновения фура выехала за пределы проезжей части и врезалась в забор.

Молодой водитель иномарки погиб на месте ДТП, водитель фуры и его пассажир не пострадали. Сейчас в нюансах аварии разбираются следователи — возбуждено уголовное дело. А близкие погибшего просят помощи у очевидцев аварии.

- Нам необходима цветная запись с видеорегистраторов, на которой было бы понятно, каким был сигнал светофора в момент аварии. Всех, у кого есть какая-либо информация, просим позвонить по телефону: 8-960-666-39-06, - говорят родственники погибшего мужчины.

Фото: Группа «Аварии Тамбова | Подслушано Автомобилистов | ЧП» в социальной сети ВКонтакте

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