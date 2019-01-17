2019-01-17T11:53:10+03:00
Общество

В северной части Тамбова во второй половине дня отключат электричество

По предварительным данным, отключение продлится недолго
Ирина БУРЯКОВА
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Вниманию жителей Тамбова. Сегодня, 17 января, по информации городской администрации, в связи с проведением неотложных работ будет прекращена подача электроэнергии с 14 до 15 часов по следующим адресам:

- ул. Чкалова в сторону ул. Песчаной;

- ул. Чкалова в сторону ул. Карьерной;

- ул. Чкалова в сторону питомника;

- ул. Чкалова в сторону ул. Каштановой;

- ул. Магистральная, 22;

- ул. Кленовая;

- проезды Фруктовый, Тихий;

- ул. Карьерная.

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