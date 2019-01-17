2019-01-17T11:30:25+03:00
Общество

Восемь тамбовчан заболели гонконгским гриппом

Кроме того, почти в два раза выросло число заболевших ОРВИ
Ксения АЛЕШИНА
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По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, с 6 по 13 января зарегистрировано восемь случаев заболевания гриппом. При лабораторном исследовании материала от больных обнаружен вирус сезонного гриппа А (H3N2) — гонконгский.

Также за неделю на территории региона ОРВИ заболели 4393 человека, что в 1,9 раза больше, чем на предшествующей. Показатель заболеваемости составил 42,2 на 10 тыс. населения ОРВИ. Среди тех, кто обратился за помощью к медикам, 71,5% составили дети.

- Высокие уровни заболеваемости отмечены в городах Тамбове (95,4 на 10 тыс. населения),г. Рассказово (50,5 на 10 тыс. населения), г. Уварово (49,7 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (46,2 на 100 тыс. Населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 63% всех обращений, - сообщают в ведомстве.

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