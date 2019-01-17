2019-01-17T11:16:56+03:00
Общество

В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения

Александр Исаенко назначен Заместителем Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, куратором Блока «Корпоративный бизнес», а Андрей Леонов стал заместителем Председателя – руководителем РСЦ Центрально-Черноземного банка
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

До текущего назначения Александр Исаенко занимал должность заместителя Председателя ЦЧБ - управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк. Под руководством Александра Исаенко совместно с Правительством Белгородской области реализованы инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение и энергосбережение. Теперь Александр Николаевич будет курировать работу с корпоративными клиентами Центрально-Черноземного банка на территории всего региона обслуживания Черноземья.

Андрей Леонов до текущего назначения занимал должность директора центра ОСЦ «Тула». В 2018 году под его руководством были реализованы мероприятия по развитию площадки ОСЦ «Тула» и расширению спектра услуг и сервисов, предоставляемых внутренним клиентам.

- Поздравляю Александра и Андрея с назначением! Уверен, что их профессиональные качества, энергия молодости и управленческий опыт позволят реализовать самые амбициозные цели, - прокомментировал назначение Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские полицейские изъяли из магазина 750 пачек контрафактных сигарет
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Тамбовских студенток приглашают на конкурс «Мисс ТГТУ»
Родственники погибшего тамбовчанина ищут очевидцев ДТП в Татаново
В северной части Тамбова во второй половине дня отключат электричество
Восемь тамбовчан заболели гонконгским гриппом
Внимание, розыск в Тамбове: требуется помощь в установлении личностей трех парней
Жительницу Тамбовской области обманули при получении кредита
В тамбовском техникуме открыли православный кабинет
Две 25-летние девушки пострадали в ДТП с участием "скорой помощи" в Тамбове
В Тамбове водитель «Тойоты Лэнд Крузер» сбил на пешеходном переходе девушку
В Тамбове выберут «Женщину года»
Тамбовские дорожники убрали за ночь почти 800 кубометров снега
300 юных тамбовчан получили заветные подарки в рамках акции «Дерево добра»
Двух тамбовских полицейских пытались подкупить взяткой
На Тамбовщине во время пожара пострадал мужчина
27 января тамбовчан любых религиозных взглядов приглашают на концерт в костел
Мэрия банкротит единственную водоснабжающую организацию Тамбова
В Тамбове полицейские разыскивают парней, обокравших магазин техники
Выявлять патологии зрения у новорожденных тамбовчан будут по новой методике
Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
Тамбовские девятиклассники впервые сдают устное собеседование по русскому языку