2019-01-17T10:40:13+03:00
Происшествия

Внимание, розыск в Тамбове: требуется помощь в установлении личностей трех парней

Они засунули бутылки спиртного в брюки и вышли из магазина [видео]
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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Полицейские просят помощи в установлении личностей троих подозреваемых в краже алкоголя из супермаркета, расположенного в Тамбове на улице Октябрьской.

- В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники продуктового магазина выявили факт хищения алкогольной продукции тремя молодыми людьми, личности которых устанавливаются, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Просьба всех, кто узнал парней, изображенных на фото и видеозаписи, позвонить по телефонам: 02; 79-19-00; 8-953-724-98-25; 8-920-234-00-02. Анонимность гарантируется.

На видео видно, как парни засовывают бутылки в брюки, а после выходят из супермаркета, не оплатив товар.

Внимание, розыск!.

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