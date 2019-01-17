Внимание, розыск в Тамбове: требуется помощь в установлении личностей трех парней

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-17T10:40:13+03:00

Они засунули бутылки спиртного в брюки и вышли из магазина [видео]

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Полицейские просят помощи в установлении личностей троих подозреваемых в краже алкоголя из супермаркета, расположенного в Тамбове на улице Октябрьской.

- В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники продуктового магазина выявили факт хищения алкогольной продукции тремя молодыми людьми, личности которых устанавливаются, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Просьба всех, кто узнал парней, изображенных на фото и видеозаписи, позвонить по телефонам: 02; 79-19-00; 8-953-724-98-25; 8-920-234-00-02. Анонимность гарантируется.

На видео видно, как парни засовывают бутылки в брюки, а после выходят из супермаркета, не оплатив товар.