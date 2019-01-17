2019-01-17T10:12:42+03:00
Происшествия

Жительницу Тамбовской области обманули при получении кредита

Женщина лишилась 121 тысячи рублей
Ирина БУРЯКОВА
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В отдел полиции поселка Дмитриевка Никифоровского района обратилась с заявлением 43-летняя женщина. Она сообщила, что на одном из сайтов оставила заявку на получение кредита. Затем ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что кредит одобрен, однако для его получения необходимо оплатить деньги за комиссию и страховку.

- Следуя указаниям, женщина осуществила перевод денежных средств в сумме 121 тысяча рублей на обозначенный номер банковской карты. Связаться с кредитором больше не получилось, злоумышленник перестал выходить на связь, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящие время полицейские проводят проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

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