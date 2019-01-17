Две 25-летние девушки пострадали в ДТП с участием "скорой помощи" в Тамбове

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-17T09:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

16 января в десять часов утра в Тамбове на улице Студенецкая Набережная в районе дома №20А произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором ранения получили два человека.

- Водитель автомобиля "УАЗ-3962", 64-летний мужчина, не учел погодные условия и допустил наезд на автомобиль "Лада Приора" под управлением 31-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии телесные повреждения получили пассажир "Лады Приоры" - 25-летняя девушка, а также еще одна 25-летняя девушка, ехавшая в автомобиле "скорой помощи" - "УАЗе". Пострадавшие были доставлены во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.