В Тамбове водитель «Тойоты Лэнд Крузер» сбил на пешеходном переходе девушку
Наезд произошел на Моршанском шоссе
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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16 января в 11 часов 19 минут в Тамбове на Моршанском шоссе в районе дома №5 в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход.
- Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», 54-летний мужчина, допустил наезд на пешехода, 25-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этого наезда девушка получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.