В Тамбове выберут «Женщину года»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-16T16:59:30+03:00

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На сегодняшний день более 20 тамбовчанок изъявили желание принять участие в городском конкурсе «Женщина года». Как говорят организаторы, судя по опыту прошлых лет, ожидается около 70 участниц. В настоящее время в управлении по связям с общественностью идет прием заявок, который продлится до 28 февраля.

Ежегодно в конкурсе участвуют женщины, которые хотят заявить о себе. Это преподаватели школ и образовательных учреждений дополнительного образования, медработники, руководители предприятий, представительницы общественных организаций и обычные мамы, создавшие крепкие семьи и воспитавшие детей.

Конкурсанток будут оценивать в семи номинациях: «Женщина-руководитель», «Лидер общественного движения», «Женщина и милосердие», «Сердце отдаю будущему поколению», «Женщина — золотые руки», «Тепло материнского сердца».

- В марте все участницы будут презентовать свои достижения и заслуги, а жюри по заявленным критериям определит победителей и лауреатов в каждой номинации. Финал конкурса пройдет 7 апреля. Победителей наградят денежными премиями в размере 10 тысяч рублей и символическим ювелирным украшением «Серебряная голубка». Лауреаты получат дипломы и премии в размере 5 тысяч рублей, - прокомментировала начальник отдела по взаимодействию с общественностью и организации соцкультурной деятельности Екатерина Лавренченко.

Добавим, что претендовать на звание «Женщина года» могут все тамбовские женщины старше 18 лет, добившиеся весомых успехов в своих профессиях, имеющие высокую социальную активность, обладающие уникальными талантами, а также многодетные мамы. Заявки принимаются по адресу: Советская, 182, каб.22, телефон 48-15-60.