В тамбовском техникуме открыли православный кабинет

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-17T10:10:42+03:00

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Прививать студентам ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» духовные ценности теперь будут в кабинете православной культуры. В торжественной обстановке его открыли 16 января. Молебен на освящение помещения провел митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

- Это событие знаменательное. Открытие кабинета православной культуры свидетельствует о том, что система образования обращается к духовным ценностям. Это невероятно важно, ведь образование и воспитание издавна были двуедины,- сказал глава Тамбовской митрополии.

Стоит отметить, что это не единственный в регионе православный кабинет. Их деятельность направлена на нравственное воспитание и духовное образование молодежи.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области