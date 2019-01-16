Тамбовские дорожники убрали за ночь почти 800 кубометров снега

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-16T16:06:11+03:00

Работы не будут прекращаться в течение всего дня

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Прошедший в Тамбове снегопад не дал расслабиться сотрудникам МБУ «Спецдорсервис». В ночь с 15 на 16 января с улиц города убрано почти 800 кубометров снега. Всего было задействовано около 200 рабочих и 80 единиц спецтехники.

Ранним утром работы продолжились. Основные магистрали города, а также мосты, путепроводы и маршруты пассажирского транспорта обработали противогололедными реагентами, а затем дорожники взялись и за второстепенные улицы.

- В первую очередь от снега очищают центральные улицы города: Интернациональную, площадь им. Ленина, Комсомольскую площадь, Советскую, Чичканова, Мичуринскую, Магистральную, после чего переходят на второстепенные - Лермонтовскую, Энгельса, Сергеева-Ценского и т. д. Работы будут проводиться в течение всего дня, а также в вечернее и ночное время, - прокомментировали в информационном управлении администрации Тамбова.

Фото: информационное управление администрации Тамбова