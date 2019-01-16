300 юных тамбовчан получили заветные подарки в рамках акции «Дерево добра»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-16T15:00:24+03:00

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В Тамбове 16 января состоялся гала-концерт благотворительной акции «Дерево добра», на котором 300 тамбовских детей получили подарки. Акция проходит в области уже в 17-ый раз, и с каждым годом число неравнодушных тамбовчан, готовых исполнить мечты ребят, растет.

Принять участие в акции мог абсолютно каждый, достаточно было найти в торговых центрах специальное «Дерево добра», украшенное детскими письмами с новогодними пожеланиями, и купить для них подарок.

- Акция «Дерево добра» полюбилась тамбовчанам, и с каждым годом к ней присоединяется все больше участников, которые хотят исполнить детские новогодние желания. Причем это не только организации или предприятия, но и обычные жители нашего города. Например, одна тамбовчанка купила сразу 15 подарков по письмам с «Дерева добра», - рассказала главный специалист Тамбовского регионального отделения Российского детского фонда Ольга Шлыкова.