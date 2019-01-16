Двух тамбовских полицейских пытались подкупить взяткой

СЕГОДНЯ 14:03 2019-01-16T14:06:09+03:00

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На Тамбовщине следователи возбудили два уголовных дела по фактам покушения на дачу взятки должностным лицам органов внутренних дел (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В первом случае 55-летний житель Воронежской области пытался дать взятку сотруднику полиции за оказание содействия в непривлечении его к уголовной ответственности за реализацию немаркированной алкогольной и табачной продукции. Мужчина положил 30 тысяч рублей в бардачок автомобиля стража порядка, однако деньги тот взял.

Во втором случае 50-летняя жительница Сосновского района на личном приеме у полицейского попыталась передать ему 15 тысяч рублей за оказание содействия в принятии подчинённым ему сотрудником решения о прекращении производства в отношении нее по административному материалу (отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения). Страж порядка также отказался от незаконного вознаграждения.

- В настоящее время в рамках расследования данных уголовных дел проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.