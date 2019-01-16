На Тамбовщине во время пожара пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-16T13:31:48+03:00

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Сегодня, 16 января, В 06:44 на пульт дежурного в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Бурнак Жердевского района. По информации пресс-службы регионального МЧС, огонь удалось ликвидировать в 07:10.

В итоге огонь уничтожил две комнаты общей площади 24 кв.м. Имеется пострадавший - 68-летний мужчина. Причина возникновения пожара устанавливается.

- На месте пожара работали: одно отделение ПСЧ-20, дознаватель отдела надзорной деятельности по Жердевскому району. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось 4 человека и 1 единица техники, - сообщает ведомство.