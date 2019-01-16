27 января тамбовчан любых религиозных взглядов приглашают на концерт в костел

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-16T13:00:16+03:00

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В последнее воскресенье каждого месяца в католическом храме Тамбова проводят концерты с участием российских и зарубежных исполнителей. Чтобы насладиться органной классической и современной музыкой, туда приезжают слушатели из разных городов. В стенах костела часто звучат произведения Рахманинова, Баха, Мендельсона и других известных композиторов.

Концерты открыты для посещения людьми любых взглядов. Ближайший концерт состоится 27 января.