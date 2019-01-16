27 января тамбовчан любых религиозных взглядов приглашают на концерт в костел
Там вновь прозвучит красивая органная музыка
Фото: с информационно-туристического портала Тамбовской области
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В последнее воскресенье каждого месяца в католическом храме Тамбова проводят концерты с участием российских и зарубежных исполнителей. Чтобы насладиться органной классической и современной музыкой, туда приезжают слушатели из разных городов. В стенах костела часто звучат произведения Рахманинова, Баха, Мендельсона и других известных композиторов.
Концерты открыты для посещения людьми любых взглядов. Ближайший концерт состоится 27 января.