2019-01-16T12:44:58+03:00
Общество

Мэрия банкротит единственную водоснабжающую организацию Тамбова

АО «Тамбовские коммунальные системы» задолжало муниципалитету почти 70 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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ТКС обеспечивает водой и канализацией весь городТКС обеспечивает водой и канализацией весь город
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В конце 2018 года в областной Арбитражный суд от администрации города Тамбова поступило заявление о признании банкротом АО «Тамбовские коммунальные системы». Как следует из документов суда, иск связан с задолженностью общества перед муниципалитетом, она достигает почти 70 миллионов рублей.

В АО «ТКС» предполагают, что причиной подачи заявления в суд стали долги по арендной плате. Напомним, в ведении коммунальщиков находятся городские системы водоснабжения и водоотведения. Решением Тамбовской городской Думы от 20 июля 2005 года муниципальное имущество было передано АО «ТКС» в аренду сроком на 25 лет. На сегодняшний день в зоне ответственности компании проживают около 300 тысяч человек. Она на 100% обеспечивает тамбовчан водоснабжением и водоотведением.

Ранее заявлялось о том, что администрация города и АО «ТКС» намерены заключить концессионное соглашение, в рамках которого компания планировала реализовать глобальную инвестиционную программу — на ремонт изношенных участков канализационных коллекторов собирались потратить около 3 миллиардов рублей.

Впрочем пока банкротное дело в отношении ТКС пока не открыто. Рассмотрев заявление горадминистрации, Арбитражный суд не принял его к производству по формальным причинам.

- Установлено, что на сайте http://www.fedresurs.ru отсутствует информационное сообщение о намерении администрации города Тамбова обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО «Тамбовские коммунальные системы», - говорится в определении Арбитражного суда. - Таким образом, на момент подачи конкурсным кредитором заявления, он не обладал правом на его подачу ввиду нарушения порядка, установленного Законом о банкротстве – отсутствие предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд опубликования соответствующего уведомления.

Администрация города может вновь обратиться в суд после того, как устранит это нарушение.

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