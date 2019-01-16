В Тамбове полицейские разыскивают парней, обокравших магазин техники

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-16T12:08:23+03:00

Стражи порядка просят помощи у тамбовчан в установлении личностей воров Фото: УМВД по Тамбовской области

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Во время инвентаризации сотрудники магазина сети цифровой и бытовой техники DNS, расположенного в Тамбове на ул. Коммунальная/Носовская, не досчитались портативной колонки марки «JBL Flip 4 Malta». Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, выяснилось, что ее украли двое молодых людей. Теперь воров разыскивают полицейские.

- Просьба всех, кто узнал молодых людей, изображенных на фото позвонить по телефонам: 02; 79-19-00; 8-953-724-98-25; 8-920-234-00-02. Анонимность гарантируется, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.