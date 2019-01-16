2019-01-16T11:18:49+03:00
Общество

Выявлять патологии зрения у новорожденных тамбовчан будут по новой методике

Современное оборудование позволит улучшить качество лечения маленьких пациентов
Ксения АЛЕШИНА
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Планируется, что ежегодно обследование будут проходить более 600 новорожденныхПланируется, что ежегодно обследование будут проходить более 600 новорожденных
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В перинатальном центре Тамбовской областной детской клинической больницы провели мастер-класс по внедрению современного метода диагностики ретинопатии с использованием педиатрической ретинальной камеры. Участие в нем приняли заведующая детским офтальмологическим отделением Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Маргарита Терещенкова, ведущие специалисты Тамбовского филиала МНТК, а также неонатологи и анестезиологи-реаниматологи неонатологической службы перинатального центра.

Ретинальная камера RetCam заметно отличается от обычных офтальмоскопов. Она предназначена для осмотра глазного дна новорожденных, в том числе недоношенных.Оборудование позволяет получить высокоточные цифровые изображения сетчатки глаза на экране компьютера в режиме реального времени и давать по ним консультации посредством телемедицинских технологий. Планируется, что ежегодно такое обследование будут проходить свыше 650 маленьких тамбовчан.

- Современная медицина шагнула далеко вперёд и теперь преждевременно рождённых малышей успешно выхаживают. Однако организм таких детей уязвим, так как у них ещё не полностью сформированы многие органы и системы. Одним из наиболее частых заболеваний детей, рождённых раньше срока, является ретинопатия недоношенных — патология, связанная с нарушением развития сетчатки, от её правильного формирования зависит зрение человека. Если ребёнок появляется на свет преждевременно, велик риск того, что сетчатка его глаз будет недоразвитой, то есть в ней будут отсутствовать необходимые сосуды. По статистике, ретинопатия недоношенных возникает у каждого пятого младенца, родившегося раньше срока. Причём 8 процентов детей страдают тяжёлыми формами болезни», - сообщают в перинатальном центре Тамбовской областной детской больницы.

Фото: управление здравохранения Тамбовской области

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