2019-01-16T10:51:51+03:00
Общество

Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы

Биометрия, как система распознавания по уникальным чертам, является надежной формой защиты данных от мошенников
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Биометрическую идентификацию, проводимую одновременно по лицу и голосу, невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в Единую биометрическую систему (ЕБС), зашифрованы и надежно защищены.

После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сдать в Единую биометрическую систему (ЕБС) биометрические данные — шаблоны лица и голоса — в уполномоченном банке.

- По итогам 2018 года мы обеспечили более 2700 отделений Сбербанка технологиями для приема биометрических данных, что составило 20% от общего числа наших офисов, обслуживающих физических лиц, - сообщила заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова. - Мы уверены, что внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами и банками более комфортным и надежным.

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