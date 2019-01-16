Тамбовские девятиклассники впервые сдают устное собеседование по русскому языку

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-16T10:44:10+03:00

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Для того чтобы получить допуск к сдаче экзаменов в 9 классе, в этом году впервые школьникам предстоит пройти собеседование по русскому языку. Прочитать вслух текст, пересказать прочитанное, выступить с монологом, обсудить с экзаменатором-собеседником одну из тем.

Собеседование будут проходить 9 тысяч 120 ребят из ста школ области.

- Сегодня на Тамбовщине проходит апробация этого экзамена. Ученики сдают собеседование в своих школах и на дому. Первыми тестирование проходят девятиклассники гимназии №7, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В управлении образования и науки отмечают, что итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи - на подготовку участнику дается около минуты, само собеседование занимает не более 15 минут.

Выполнение заданий оценивается по системе «зачет/незачет». Итоговое собеседование состоится 13 февраля, дополнительные дни для сдачи - 13 марта и 6 мая.