2019-01-16T10:20:23+03:00
Общество

В Тамбовской области будут разводить оленей на мясо и лекарства

Проект по выращиванию этих животных реализуют в селе Подлесное Сосновского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На Тамбовщине "пропишутся" благородные олениНа Тамбовщине "пропишутся" благородные олениФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В фермерском хозяйстве Сосновского района будут увеличивать поголовье оленей. В прошлом году это направление получило грантовую поддержку, что позволит развивать для наших широт вид животноводства.

- Уже два года мы с мужем занимаемся оленеводством, - говорит глава фермерского хозяйства Светлана Гурова. - В данный момент у нас в хозяйстве 35 голов, подвида марал. Для участия в программе решили не менять породу и оставить благородного оленя. Эта порода позволит получать как диетическое мясо, так и панты, которые используются для производства лекарственных препаратов. Также планируем реализацию нетелей на воспроизводство. В текущем году мы намерены приобрести сотню нетелей благородного оленя с последующим увеличением поголовья до 300 голов. Благородного оленя купим в Германии, марала же привозим с Алтая.

По мнению фермера, к нашим климатическим условиям олени абсолютно адаптированы. Рацион питания схож с рационом крупного рогатого скота, они так же питаются грубыми и сочными кормами. В будущем руководитель хозяйства рассматривает организацию экотуризма в своем посёлке. В планах реконструкция вольера фермы по разведению оленей, строительство сортировочного цеха, сенохранилища, производственного помещения и зерносклада, а также монтаж ограждения вольера доращивания и приобретение всей необходимой кормозаготовительной техники. Площадь земли, используемая в хозяйстве для реализации проекта, составляет более 386 га, из которой 140 га отведено для содержания поголовья оленей. Также в хозяйстве есть земельные участки общей площадью около 1 700 га, что позволит самостоятельно заготавливать кормовую базу на зимний период.

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