28-летний мужчина попал под колеса иномарки в Тамбове

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-16T10:15:22+03:00

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15 января в 23 часа 27 минут в Тамбове на улице Лермонтовской около дома №178Д произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Фольксваген Поло», 59-летний мужчина, допустил наезд на пешехода, 28-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пешеход получил телесные повреждения. Медики оказали помощь пострадавшему на месте происшествия.