В Тамбове легковушка врезалась во внедорожник: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-16T10:00:13+03:00

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15 января примерно в шесть часов вечера в Тамбове на улице Мичуринской в районе дома №215 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», 32-летняя женщина, при выезде на перекресток с круговым движением, допустила столкновение с автомобилем «Митсубиси Паджеро» под управлением 45-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель «ВАЗа» получила телесные повреждения. Ее доставили во вторую городскую больницу.