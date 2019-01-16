2019-01-16T09:31:35+03:00
Происшествия

В Тамбове в тройной аварии пострадал мужчина

ДТП произошло на перекрестке улиц Базарной и Студенецкой Набережной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
На перекрестке столкнулись сразу три автомобиляНа перекрестке столкнулись сразу три автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария, участниками которой стали сразу три легковых авто, произошла в Тамбове 15 января в 23 часа 48 минут на перекрестке улиц Базарная и Студенецкая Набережная. По данным регионального УГИБДД, здесь столкнулись «Ниссан», которым управляла 29-летняя женщина, «Тойота», за рулем которой находился 38-летний мужчина и автомобиль «ВАЗ 21093» под управлением 52-летнего водителя.

- В результате аварии водители не пострадали, пассажир автомобиля «ВАЗ 21093», 55-летний мужчина получил травмы, медики бригады станции скорой медицинской помощи осмотрели его на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тамбовщину запретили ввозить рыбу и мясо из Беларуси, а также икру из Китая
Пожилая тамбовчанка лишилась 85 тысяч рублей, когда получала «переплату» за электричество
На территории восьми тамбовских школ залили катки
В Тамбове запретят остановку транспорта на площади Ленина
Бессмертный полк в Тамбове повторит прошлогодний маршрут
Двое пьяных тамбовчан закидали чужую иномарку камнями
В Тамбове подросток изуродовал елку во дворе многоэтажки
Тамбовские полицейские задержали подозреваемых в «подломе» денег
Тамбовских студентов наградили за сделанные своими руками необычные елки
27-летняя тамбовчанка стала жертвой мошенника, с котором полмесяца вела смс-переписку
19-летний парень набросился на тамбовчанку с пистолетом
Тамбовчане хранят в банках почти 92 миллиарда рублей
В Тамбове на улице Астраханской сосед обворовал соседа
Тамбовские полицейские задержали воров-поджигателей
Тамбовчанин развращал 9-летнюю дочь гражданской супруги и снимал происходящее на видео
Трупы гражданских супругов обнаружены в Тамбовской области после пожара