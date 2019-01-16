В Тамбове в тройной аварии пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-16T09:31:35+03:00

На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, участниками которой стали сразу три легковых авто, произошла в Тамбове 15 января в 23 часа 48 минут на перекрестке улиц Базарная и Студенецкая Набережная. По данным регионального УГИБДД, здесь столкнулись «Ниссан», которым управляла 29-летняя женщина, «Тойота», за рулем которой находился 38-летний мужчина и автомобиль «ВАЗ 21093» под управлением 52-летнего водителя.

- В результате аварии водители не пострадали, пассажир автомобиля «ВАЗ 21093», 55-летний мужчина получил травмы, медики бригады станции скорой медицинской помощи осмотрели его на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.