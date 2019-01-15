2019-01-15T18:14:33+03:00
Общество

На Тамбовщину запретили ввозить рыбу и мясо из Беларуси, а также икру из Китая

В продукции нашли опасные бактерии и антибиотики
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовскую область, впрочем как и на территорию всей страны, запретили ввозить целый ряд продуктов. По данным управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям, временные ограничения ввели с 30 декабря прошлого года на поставки продукции трёх предприятий Республики БеларусьОАО «Белрыба» (обнаружили бактерии листерий в продукции из форели и лосося, превышено содержание сорбиновой кислоты в продукции из осетра), ОАО «Минский мясокомбинат» (нашли тетрациклин в говядине) и ПУП «Миорский мясокомбинат» (также обнаружили тетрациклин в говядине).

- Кроме того, с 1 января 2019 года приостановлены поставки икры осетровых и её заменителей, изготовленные из икринок рыбы из Китайской Народной Республики. Ограничения связаны с нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза, - сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям.

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