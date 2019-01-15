Пожилая тамбовчанка лишилась 85 тысяч рублей, когда получала «переплату» за электричество

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-15T17:58:33+03:00

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Пожилая жительница Мичуринска пострадала от действий двух аферисток и лишилась 85 тысяч рублей. Воры— жительницы Владимирской области, которые ее обманули, заранее придумали схему преступления. Они договорились, что 41-летняя женщина будет заходить в квартиры пожилых людей, представляться сотрудником местных сетей, которая пришла якобы вернуть деньги, переплаченные за электричество. Визитерша должна была выяснить, где жилец хранит сбережения. Ее помощница 47-ми лет в этот момент незаметно входила бы в квартиру и, ориентируясь на «подсказки» подельницы, забирала деньги.

В качестве жертвы женщины выбрали пенсионерку, которая возвращалась домой из магазина. Как и было оговорено, пожилой женщине предложили вернуть переплаченные за свет деньги — в общей сложности 300 рублей, но к несчастью, у гостьи при себе оказалась лишь пятитысячная купюра. Пенсионерка вызвалась дать сдачу, и таким образом показала место, где она хранила наличность. После этого в квартиру незаметно пробралась вторая аферистка, которая, пока хозяйка отвлеклась на «сотрудницу электросетей», украла из дома все деньги — 85 тысяч рублей. После этого аферистки скрылись.

- Уехать из Мичуринска они не успели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В отношении жительниц Владимирской области возбудили уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, т.е.тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшей, с незаконным проникновением в жилище). С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимых, суд назначил наказание: 47- летней подсудимой в виде 2 лет лишения свободы условно, 41-летней - 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.