2019-01-15T17:00:31+03:00
Общество

Бессмертный полк в Тамбове повторит прошлогодний маршрут

В 2018 году горожане были возмущены перемещением шествия из центра на север
Ксения АЛЕШИНА
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Маршрут шествия останется таким же, как в прошлом годуМаршрут шествия останется таким же, как в прошлом году
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Тамбовчане вновь пройдут с портретами своих родственников в рамках акции«Бессмертный полк» от памятника Вернадскому по бульвару Энтузиастов до парка Победы. Данный маршрут впервые был опробован в прошлом году. Тогда многие жители остались недовольны его переносом из центра города на север. К тому же, горожане жаловались на недочеты в организации мероприятия.

В текущем году местные власти пообещали устранить замечания, выявленные по итогам прошлогодней акции. Планируется улучшить организацию колонны при помощи волонтеров, благоустроить территорию маршрута, сопровождать шествие песнями военных лет, продумать формат завершения шествия в парке Победы, увеличить количество общественного транспорта.

Впервые в этом году портреты предков пожилых людей, проживающих в областных геронтологических учреждениях, будут нести волонтеры. Об этом пенсионеры попросили региональное управление социальной защиты и семейной политики, где им пошли навстречу. Кроме того организаторы «Бессмертного полка» хотят организовать прямую трансляцию шествия для данной категории граждан.

Фото: Тамбовское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

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