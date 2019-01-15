Двое пьяных тамбовчан закидали чужую иномарку камнями

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-15T16:08:02+03:00

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В дежурную часть отдела полиции города Тамбова поступило сообщение от жителя областного центра, чью припаркованную около собственного дома на улице Уборевича иномарку «Хендай Акцент» 12 января повредили неизвестные люди.

Стражи порядка в ходе проведенных мероприятий установили личности злоумышленников, причастных к преступлению. Ими оказались 28 и 29-летние мужчины. Их задержали и доставили в полицию для дачи показаний.

Выяснилось, что в момент совершения преступных деяний они были пьяны. Приметив на дороге неохраняемый автомобиль они закидали его камнями, тем самым разбили лобовое стекло.

- Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза по материальному ущербу, причиненному автомобилю. Виновным грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Один из приятелей ранее привлекался к уголовной ответственности.