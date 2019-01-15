В Тамбове подросток изуродовал елку во дворе многоэтажки
Проверку по факту вандализма проводят полицейские
Как отмечают жильцы, ребенок не отличается примерным поведением
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В областном центре во дворе дома по улице Мичуринская 205 А, подросток изорудовал елку, высаженную для облагораживания территории. Хулигана запечатлела камера видеонаблюдения. Возмущенные жильцы написали заявление в полицию. По их словам, мальчик не отличается примерным поведением. Они намерены также обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних.
- Личность несовершеннолетнего подозреваемого установлена. В настоящее время проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Фото: «Подслушано в Тамбове» в Instagram