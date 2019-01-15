Тамбовские полицейские задержали подозреваемых в «подломе» денег

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-15T15:16:15+03:00

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11 января в Тамбова была совершена целая серия мошенничеств, связанных с так называемым «подломом» денежных купюр в торговых точках. В четырех разных магазинах города мужчина заводил разговор о приобретении партии мелких товаров (носков, платков, сувениров и прочее) и предъявлял к оплате 5-тысячную купюру. При получении товара он менял свое мнение, хотел большую партию или меньшую, при этом незаметно забирая сдачу. Запутав продавцов окончательно, он находил некоторые изъяны в товаре и возвращал его обратно, забывая вернуть мелкие купюры с полученной сдачи. С каждого магазина у мошенника оставалось от 2 до 4 тысяч рублей.

- Спустя какое-то время продавцы понимали, что стали жертвами мошенничества и сами отдали разборчивому покупателю несколько тысяч рублей, и обращались в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Сотрудники уголовного розыска проанализировали данные факты мошенничества, которые были совершены по единому сценарию. Тщательному изучению были подвергнуты записи с камер видеонаблюдения. Полицейские опросили всех обманутых продавцов и составили приблизительное описание внешности мужчины, который подозревался в совершении данных преступлений.

В итоге стражи порядка получили оперативную информацию о маршруте движения группы мошенников, покинувших территорию Тамбовской области и находившихся в Тульском регионе.

Тамбовские оперативники поехали в служебную командировку в Тулу. Полицейские задержали и опросили двух мужчин, которых подозревали в серии фактов мошенничества. Стражи порядка возбудили ряд уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

- Для проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемых доставили в Тамбов. Один из них - 47-летний иностранный гражданин - признался в серии фактов мошенничества, - отметили в полиции. - Расследование уголовных дел продолжается.