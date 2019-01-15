За уборку снега с крыши тамбовского ГУМа заплатят 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-15T14:08:30+03:00

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Агент недвижимости ДОМ.РФ, в оперативном ведении которого находится объект культурного наследия федерального значения — здание Гостиного двора на улице Советской, 101, ищет подрядчика для уборки крыши этого здания. Соответствующий тендер размещен на официальном сайте госзакупок.

Как следует из документации, исполнителю работ необходимо будет в срок до 1 марта провести одну полную и четыре текущих очистки кровли здания ГУМа. Начальная стоимость контракта — чуть более 8 миллионов рублей. Согласно договору, его исполнители должны иметь допуск к высотным работам и соблюдать все меры безопасности, чтобы не навредить ни зданию, которое, к слову, разрушается, ни пешеходам.

- Ограждение опасной зоны и предупреждение пешеходов осуществляется в процессе каждого оказания услуг по настоящему договору, - говорится в документах закупки. - Очистку кровли от снега следует производить только деревянными лопатами и в мягкой обуви, начиная от конька к карнизу, равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли. Применение стальных лопат, скребков и ломов не допускается, так как это разрушает кровельные покрытия.

Напомним, летом 2018 года ДОМ. РФ выставил тамбовский Гостиный двор на продажу. За здание площадью 6,3 тысячи кв. м. просили 104 миллиона рублей. Но желающих приобрести памятник не нашлось. Теперь агенту приходится нести отвественность за его содержание.