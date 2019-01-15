2019-01-15T13:47:30+03:00
Общество

Тамбовских студентов наградили за сделанные своими руками необычные елки

В ТГТУ подвели итоги экологического конкурса
Ксения АЛЕШИНА
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Елки из макарон, старых вещей, бутылок и многого другого,что обычно отправляется на мусор, сделали студенты ТГТУЕлки из макарон, старых вещей, бутылок и многого другого,что обычно отправляется на мусор, сделали студенты ТГТУФото: Пресс-служба ТГТУ
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В Тамбовском государственном техническом университете 14 января состоялось награждение победителей экологического конкурса «ЭкоЁлка». Студенты сделали необычные елки из подручных средств — пластиковых бутылок, макулатуры, зерен кофе, макарон, пакетов и старых вещей. Всего более 50 креативных инсталляций было представлено на суд жюри. Творчество ребят оценивали по нескольким номинациям.

В номинации «Ёлка в стиле «Эко» выиграла Татьяна Иванова. Девушка смастерила ее из ткани и дерева. Дарья Байбус победила в номинации «Ёлка в стиле «Треш-арт». При ее изготовлении студентка использовала старые испорченные вещи. В номинации «Фешн-ёлка» были отмечены сразу две работы - Валерии Сахаровой и Анастасии Пасько.

- Приз зрительских симпатий был отдан работам студентов факультета Международного образования групп №4 и №16. Отдельным призом Управления природопользования и охраны окружающей среды Тамбовской области была отмечена ёлка студентов группы №7 факультета Международного образования ТГТУ. Специальный приз от Волонтерского центра ТГТУ за сохранение экологии родного края получила Анастасия Пудовкина. Специальный приз был учрежден и от Управления коммуникационной политики университета. Его обладательницей стала Дарья Самородова, которая сделала инсталляцию в стиле картин Ван Гога, - прокомментировали в пресс-службе ТГТУ.

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