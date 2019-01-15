27-летняя тамбовчанка стала жертвой мошенника, с котором полмесяца вела смс-переписку

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-15T12:32:29+03:00

Она перевела на его счет 60 тысяч рублей, после чего он перестал выходить на связь

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14 января в дежурную часть обратилась 27-летняя жительница Тамбова. Полицейским она рассказала о том, что стала жертвой мошенника. С начала января с девушкой вел смс-переписку неизвестный, который советовал ей вложить имеющиеся у нее сбережения в выгодную инвестицию. Незнакомец обещал невероятную прибыть.

- Несмотря на то, что с тамбовчанкой проводились профилактические беседы участкового уполномоченного, и она знала о способах и видах мошенничества, доверчивая женщина поверила обещаниям злоумышленника. И 10 января перевела на его счет 60 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

После того, как деньги поступили на счет обманщика, его номер телефона стал недоступен. В течение нескольких дней женщина ждала и пыталась связаться с тем, кто обещал прибыль, но все попытки были безрезультатными.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мошенника, - отметили в полиции.