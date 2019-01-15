19-летний парень набросился на тамбовчанку с пистолетом

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-15T12:09:20+03:00

Между ними произошла ссора на улице

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14 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы села Верхнеспасское Рассказовского района. 42-летняя женщина рассказала стражам порядка, что 13 января на одной из улиц села у нее произошел конфликт с местным жителем.

- Из-за ссоры молодой односельчанин достал из куртки пневматический пистолет и угрожал убийством 42-летней гражданке. К счастью, для потерпевшей конфликт закончился без последствий, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Установив обстоятельства произошедшего, полицейские приступили к розыску злоумышленника. В итоге был задержан 19-летний подозреваемый.

- У задержанного изъяли пневматический пистолет марки «Байкал». Парень сознался в содеянном. С его слов, во время конфликта он просто хотел припугнуть односельчанку, - говорят в УМВД. - В настоящий момент в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».