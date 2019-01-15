Тамбовчане хранят в банках почти 92 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-15T11:33:43+03:00

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Вклады жителей Тамбовской области за 11 месяцев 2018 года увеличились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 91,6 млрд рублей. - В структуре депозитов населения преобладают рублевые вклады, доля которых составила 94,2%, - сообщил управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. - Вклады населения, как и прежде, занимают основную долю (79,3%) в объеме привлеченных средств. К началу декабря 2018 года сбережения населения на 16,4 млрд рублей превысили ссудную задолженность жителей региона перед банками.

Кроме того, в этом же периоде объем депозитов юридических лиц в Тамбовской области достиг 8,3 млрд рублей, средства индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях составили порядка 3,1 млрд рублей.