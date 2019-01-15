В Тамбове на улице Астраханской сосед обворовал соседа

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-15T11:08:29+03:00

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В минувшие выходные в многоквартирном доме в Тамбове на улице Астраханской были взломаны двери одной из квартир. Злоумышленник похитил из чужого жилица ноутбук.

По подозрению в совершении этого преступления стражи порядка задержали 26-летнего тамбовчанина.

- Установлено, что мужчина взломал дверные запоры квартиры своего соседа и похитил переносной персональный компьютер, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемый был доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания.

Сотрудникам полиции молодой человек рассказал, что сдал похищенное в ломбард. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.