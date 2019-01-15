2019-01-15T10:46:58+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали воров-поджигателей

Мужчины вынесли из здания предприятия все ценное, а после устроили в нем пожар
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Воры устроили пожарВоры устроили пожар
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Спустя два месяца после совершения преступления полицейские смогли вычислить и задержать мужчин, которые подозреваются в краже и поджоге, произошедшие 17 ноября прошлого года в селе Шиновка Кирсановского района. Тогда в полицию поступило сообщение о поджоге, приехавшая на место опергруппа обнаружила, что в селе полностью выгорело административное здание местного недействующего предприятия. По словам владельцев здания, из помещения пропало имущество: оборудование, весы, спецодежда и компьютеры. Эксперты-криминалисты установили, что имущество не могло бесследно сгореть, также были обнаружены следы намеренного поджога. Выяснилось, что кто-то специально пытался скрыть следы кражи.

- Спустя некоторое время полицейские вышли на след ранее судимых тамбовчан, которых доставили в отдел и опросили, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области. - Выяснилось, что пятеро жителей областного центра совершили хищение имущества из недействующего предприятия с целью продажи. Один из них – 27-летний облил помещение бензином помещение и поджег его.

Теперь задержанным придется возместить значительный ущерб, причиненный потерпевшей стороне. По данному возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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