Тамбовчанин развращал 9-летнюю дочь гражданской супруги и снимал происходящее на видео

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-15T10:30:38+03:00

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В Тамбовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка (статья 132 УК РФ).

Так, по версии следствия, в октябре прошлого года этот человек, воспользовавшись отсутствием дома гражданской супруги, совершил в отношении ее 9-летней дочери действия сексуального характера.

- Преступные действия в отношении девочки мужчина снимал на видеокамеру телефона. Спустя время, мать девочки увидела в телефоне сожителя данную видеозапись и обратилась в правоохранительные органы, - сообщает СУ СК по Тамбовской области.

В настоящее время по ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.