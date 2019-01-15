2019-01-15T10:03:44+03:00
Общество

Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»

С участников акции не будут взиматься брокерская комиссия и плата за обслуживание, включая депозитарную комиссию
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Принять участие в акции могут физические и юридические лица, имеющие действующий договор брокерского обслуживания в ПАО Сбербанк или заключившие его в период с 14 января по 31 марта 2019 года включительно.

- Конкурентными преимуществами Сбербанка на рынке брокерских услуг являются не только наши операционные возможности и разнообразие финансовых инструментов, но также постоянное внимание к интересам потребителей, - считает вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов. - Мы уверены, что нашим новым предложением "Инвестируй выгодно" в первые месяцы нового года воспользуются многие инвесторы, в том числе начинающие.

Действие акции распространяется на все тарифные планы брокерского обслуживания. Также не взимается депозитарная комиссия за хранение и изменение остатка ценных бумаг на торговых разделах счета депо для физических и юридических лиц.

Для физических лиц действие акции распространяется и на индивидуальный инвестиционный счет.

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