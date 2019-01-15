Трупы гражданских супругов обнаружены в Тамбовской области после пожара

СЕГОДНЯ 10:11 2019-01-15T10:11:00+03:00

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На улице Гагарина поселка Новая Ляда Тамбовского района произошло ЧП. Там загорелся жилой деревянный дом площадью 50 квадратных метров. Сообщение о возгорании, по данным ГУ МЧС по Тамбовской области, поступило 15 января в 7 утра 21 минуту, через 43 минуты огнеборцам удалось справиться с пожаром, при этом дом сгорел полностью.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек - гражданских супругов. Известно, что мужчине было 38 лет.

- Личность женщины устанавливается. По факту смерти людей Тамбовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области. - В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев.