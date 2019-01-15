В лобовом столкновении авто на Тамбовщине пострадал 9-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-15T09:41:16+03:00

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Авария, в которое пострадал ребенок, произошла 14 января в 17 часов 5 минут на улице Свободы около дома №60 «А» села Бурнак Жердевского района. По данным регионального УГИБДД, 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» потерял управление автомобилем, после чего машина выскочила на полосу встречного движения. В это время здесь ехал «Рено Дастер» под управлением 38-летнего мужчины. Произошло столкновение.

- В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля «Фольксваген Джетта», девятилетний мальчик был доставлен в ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.