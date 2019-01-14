2019-01-14T18:43:03+03:00
Общество

Спасатели не рекомендуют тамбовчанам с головой окунаться в проруби на Крещение

Это может оказаться весьма опасным для жизни
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: с сайта ГУ МЧС по Тамбовской областиФото: с сайта ГУ МЧС по Тамбовской области
Изменить размер текста:

19 января православные верующие готовятся встретить праздник Крещения. Тем, кто решится окунуться в иордани, спасатели МЧС напоминают о том, как правильно подготовиться к крещенским купаниям, а также о правилах безопасного поведения, что не было несчастных случаев.

Так, специалисты советуют перед купанием в проруби разогреть тело, сделав разминку или пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области. - Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

Не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Кроме того, соблюдайте осторожность и при выходя из проруби.

- Для удобства тех тамбовчан, которые решат искупаться на Крещение, в официально утвержденных местах будет организовано освещение, установлены лавочки и палатки для переодевания, биотуалеты и контейнеры для мусора, пункты горячего чая. Дополнительно ГУ МЧС по Тамбовской области подготовит для всех желающих полевую кухню с горячим чаем и места обогрева, - подчеркивают в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снова в Тамбове: актер Данила Козловский пожал руки футболистам
В домах тамбовчан проверят газовое оборудование после трагедий в Магнитогорске и Шахтах
Тамбовские полицейские задержали двух парней, пытавшихся снять аккумуляторы с «КамАЗа»
Более 300 юных тамбовчан из малообеспеченных и многодетных семей попросили у Деда Мороза подарки
Труд главного судьи Тамбовской области могут признать героическим
Нахимовцы подарили тамбовским кадетам лодку
В Тамбовской области «Daewoo Nexiа» врезалась в стоящий на обочине автомобиль
Работникам тамбовской птицефабрики два месяца не платили зарплату
«Прямая линия» губернатора Тамбовщины заработала после каникул
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
В Тамбове в аварии получила травмы трехлетняя девочка
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года
На Тамбовщине кошка обесточила целый город
В Тамбове в столкновении маршрутки и бетономешалки пострадали 4 человека
В Тамбове разыскивают водителя, который на пешеходном переходе сбил ребенка и скрылся
Жителям Тамбовской области предлагают оценить работу органов местного самоуправления
В течение дня тамбовчане могут посетить гастрономический фестиваль