Спасатели не рекомендуют тамбовчанам с головой окунаться в проруби на Крещение

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-14T18:43:03+03:00

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19 января православные верующие готовятся встретить праздник Крещения. Тем, кто решится окунуться в иордани, спасатели МЧС напоминают о том, как правильно подготовиться к крещенским купаниям, а также о правилах безопасного поведения, что не было несчастных случаев.

Так, специалисты советуют перед купанием в проруби разогреть тело, сделав разминку или пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области. - Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

Не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Кроме того, соблюдайте осторожность и при выходя из проруби.

- Для удобства тех тамбовчан, которые решат искупаться на Крещение, в официально утвержденных местах будет организовано освещение, установлены лавочки и палатки для переодевания, биотуалеты и контейнеры для мусора, пункты горячего чая. Дополнительно ГУ МЧС по Тамбовской области подготовит для всех желающих полевую кухню с горячим чаем и места обогрева, - подчеркивают в ведомстве.